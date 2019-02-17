В Рівненській області на третину зросли онлайн платежі за газ

Ілюстративне фото (104.ua)

Сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем

У 2018 році понад 50 тис. клієнтів ТОВ "Рівнегаз Збут" розрахувались за газ через онлайн сервіси компанії. Це на 30% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Фахівці "Рівнегаз Збуту" налагодили роботу одразу семи сервісів, за допомогою яких клієнти компанії швидко, із будь-якого міста, де є інтернет, часто навіть без комісій та завжди без черг, можуть сплатити за спожитий газ. Всі видатки по запуску цих онлайн сервісів профінансовано "Рівнегаз Збутом", в той час як 90% коштів за газ отримує державна монопольна компанія", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що зараз до послуг споживачів природного газу Рівненської області представлені платіжні системи: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а також Ibox. Заплатити за газ онлайн можна безпосередньо з Особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104 Mobile, месенджера Viber чи за допомогою звичайного телефону через IVR.

"Сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і Master Card. Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до здійснення транзакції. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція, за бажання її можна роздрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти", - йдеться у повідомленні.

Кошти надійдуть на рахунок постачальника газу вже протягом одного-двох днів.

"Наша компанія пропонує клієнтам ряд сучасних послуг, в т.ч. і дистанційні онлайн сервіси для розрахунку за спожитий газ. Маючи банківську карту та доступ до інтернету чи телефону, споживачі можуть вибирати для себе найзручніший дистанційний спосіб оплати: без черг та не виходячи з дому", – каже директор "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

Серед додаткових можливостей такого онлайн сервіса як Особистий кабінет – інформація про стан особового рахунку, історія платежів та нарахування по субсидії.