У Рівненській області сталася масштабна ДТП: 8 автомобілів зіткнулися через ожеледицю
На автодорозі Рівне-Луцьк сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю восьми автомобілів. Аварія сталася біля повороту в село Грабів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rivne Media.
"Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість, не дотримувався безпечної дистанції, в результаті чого скоїв зіткнення з транспортним засобом, що рухалось попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою", - заявила прес-секретар Управління патрульної поліції Рівненської області Наталії Кітюк.
Водії розповіли, що їхали повільно, оскільки дорога була дуже слизькою. Інспектори склали протокол за статтею 124 КУпАП, а також складатимуть акт обстеження вулично-дорожньої мережі за неналежне утримання дороги.
Про жертви в поліції не повідомляють.
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