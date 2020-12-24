У Рівненській області відкрили два центри обслуговування споживачів газу

Газова труба (kmu.gov.ua)

Сьогодні, 23 грудня, у містах Острог та Корець Рівненської області для споживачів природного газу відкрили двері сучасні центри обслуговування "104.ua Клієнтський простір". Вони надаватимуть весь спектр послуг з розподілу газу та його постачання.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Рівнегаз".

"Ми перейшли на новий формат якісного та швидкого обслуговування клієнтів. Головне, що клієнтський простір 104ua це не абонентська служба, до якої звикли споживачі. Це зовсім інший сервіс та умови, де вам нададуть весь комплекс інформації по рахунках, допоможуть замовити необхідну проектну документацію, проконсультують з будь-якого питання, зареєструють в онлайн-сервісах, тощо. На даний час АТ "Рівнегаз" здійснює доставку газу до домоволодінь 265 тисяч споживачів. І 95% з них мають можливість отримувати весь спектр послуг з газових питань у таких клієнтських просторах", - говорить Петро Дубас, голова правління АТ "Рівнегаз".

У Рівненській області працює вже 12 таких клієнтських центрів: у Рівному, Дубні, Здолбунові, Сарнах, Костополі, Березно, а з грудня цього року в Млинові, Рокитно, Демидівці, Радивилові, Острозі та Корці.

"Безпечною та зручною альтернативою для споживачів є онлайн сервіси "104.ua". З їх допомогою споживачі газу також можуть з дому або офісу вирішувати ряд питань з постачання та доставки газу. Тому на час карантину, газові питання, які можна вирішити дистанційно, фахівці "Клієнтських просторів" просять вирішувати дистанційно. Йдеться про особистий кабінет на 104ua, чат-боти Viber, Telegram, це мобільні додатки 104 мобайл. На Рівненщині їм віддає перевагу понад 45% споживачів. Кількість користувачів у Особистого кабінету вже складає 120 тисяч споживачів. Ще майже 35 тисяч користується Viber, Telegram", - йдеться у повідомленні.