У Рівненській області кількість виявлених крадіжок газу збільшилась на чверть

Нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами
Фахівцями ПАТ "Рівнегаз" за минулий 2018 рік було виявлено 55 випадків несанкціонованого відбору природного газу споживачами. Сума заподіяних збитків збільшилась більше ніж на чверть, у порівнянні із 2017 роком. Про це повідомляє прес-служба компанії.
"19 випадків крадіжок газу пов’язані з втручанням в роботу газових лічильників. В результаті безоблікового споживання енергоресурсу збитки становлять майже 241 тис. гривень. Ще понад 308 тис. гривень сягнула завдана шкода внаслідок 5 незаконних врізок в систему газопостачання", - йдеться у повідомленні.
За словами прес-служби, решта порушень виявлені при відборі газу комунально-побутовими та промисловими підприємствами. Нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами.
"У випадку виявлення крадіжки газу споживач-порушник має сплатити за невраховані обсяги в розмірі граничних норм споживання, що в рази перевищує вартість санкціонованого відбору. Крім того, залежно від характеру порушення, зловмиснику доведеться сплатити за припинення та відновлення газопостачання, оплатити вартість пошкодження лічильника чи газопроводу" - пояснює комерційний директор ПАТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.
Також зазначається, що фахівці компанії відслідковують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання. Це дозволяє швидше та ефективніше знаходити місця втрат.
"Крім того, незаконні врізки несуть небезпеку як для порушника, так і для його оточення, адже супроводжуються витоками газу. Це загроза вибухів, пожеж, удушшя. Фатальні наслідки при незаконному втручанні в газопровід - не рідкість", - йдеться у повідомленні.