У Рівненській області кількість виявлених крадіжок газу збільшилась на чверть

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Нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами

Фахівцями ПАТ "Рівнегаз" за минулий 2018 рік було виявлено 55 випадків несанкціонованого відбору природного газу споживачами. Сума заподіяних збитків збільшилась більше ніж на чверть, у порівнянні із 2017 роком. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"19 випадків крадіжок газу пов’язані з втручанням в роботу газових лічильників. В результаті безоблікового споживання енергоресурсу збитки становлять майже 241 тис. гривень. Ще понад 308 тис. гривень сягнула завдана шкода внаслідок 5 незаконних врізок в систему газопостачання", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, решта порушень виявлені при відборі газу комунально-побутовими та промисловими підприємствами. Нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами.

"У випадку виявлення крадіжки газу споживач-порушник має сплатити за невраховані обсяги в розмірі граничних норм споживання, що в рази перевищує вартість санкціонованого відбору. Крім того, залежно від характеру порушення, зловмиснику доведеться сплатити за припинення та відновлення газопостачання, оплатити вартість пошкодження лічильника чи газопроводу" - пояснює комерційний директор ПАТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

Також зазначається, що фахівці компанії відслідковують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання. Це дозволяє швидше та ефективніше знаходити місця втрат.

"Крім того, незаконні врізки несуть небезпеку як для порушника, так і для його оточення, адже супроводжуються витоками газу. Це загроза вибухів, пожеж, удушшя. Фатальні наслідки при незаконному втручанні в газопровід - не рідкість", - йдеться у повідомленні.