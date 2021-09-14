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На Рівненській АЕС відключили третій енергоблок: названо причину

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Рівне, Вівторок 14 вересня 2021 15:46
На Рівненській АЕС відключили третій енергоблок: названо причину Фото: третій енергоблок Рівненської АЕС зупинили на ремонт (Wikimedia)
Автор: Анастасія Рокитна

Третій енергоблок Рівненської атомної електростанції відключили від енергомережі. Його відключили через ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АЕС.

Крім того, вчора також розвантажили до рівня 70% від номінальної потужності енергоблок №4 для продовження паливної кампанії.

"Відповідно до погодженої заявки 14 вересня 2021 року о 2:03 відключено від мережі енергоблок №3 (ВВЕР-1000) для проведення поточного ремонту. Орієнтовна тривалість ремонту до 16 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.

З початку вересня 2021 року перебуває у резерві і турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2. Зумовлено це продовженням терміну роботи блоку на номінальному рівні потужності в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Наразі його потужність складає 53% від номінальної.

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