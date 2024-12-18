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Ростолопу могут лишить статуса адвоката: дисциплинарное производство оставлено в силе

Среда 18 декабря 2024 16:25
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Ростолопу могут лишить статуса адвоката: дисциплинарное производство оставлено в силе Фото: Ростолопу могут лишить статуса адвоката (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры открыла дисциплинарное дело в отношении адвоката Евгении Ростолопы. После ее жалобы, комиссия решила оставить производство в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.

Согласно тексту решения, ее обвиняют в нарушении профессиональной этики и норм Правил адвокатской этики.

В жалобе, которая стала основанием для открытия дела, указано, что Ростолопа совершила действия, которые противоречат этическим стандартам поведения адвокатов в социальных сетях. Комиссия указывает на нарушение принципов честности, сдержанности, корректности и достоинства при коммуникации в интернете.

"Обстоятельства дела и предоставленные доказательства требуют детального изучения при рассмотрении по существу. Есть основания предполагать, что действия адвоката Евгении Ростолопы имеют признаки дисциплинарного проступка, предусмотренного статьей 34 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", - говорится в решении комиссии.

Напомним, ранее активисты обратились к главе Киевской ОГА Руслану Кравченко с запросом о роли Евгении Ростолопы в обладминистрации. Ее также обвиняют в лоббировании интересов застройщиков на Киевщине, в частности в конфликтах по застройке местных парков и избиении жительницы Ирпеня.

Кроме этого, адвоката связывают с квартирными аферами. В городе Ирпень она вместе с депутатом Александром Пикуликом, по сообщениям, оспаривает право собственности на квартиры, которые сама ранее продавала от имени застройщика. Эти действия касаются десятков семей, которые приобрели жилье до начала полномасштабного вторжения.

Детали дисциплинарного дела и возможные последствия для адвоката будут определены в ходе дальнейшего рассмотрения.

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