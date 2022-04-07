Через російську агресію в Україні загинули 167 дітей

З початку російської військової агресії на території України постраждали щонайменше 464 дитини. З них 167 дітей загинули, 297 неповнолітніх отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Найбільше дітей постраждало у Київській - 86, Донецькій - 81, Харківській - 73, Чернігівській - 50, Миколаївський - 39, Луганській - 32, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях та столиці - 16.

Крім того, з початку війни пошкоджено 928 закладів освіти, з них 84 - зруйновано повністю.

Проте зазначається, що ці дані не є остаточними, оскільки проводити підрахунки на тимчасово окупованих населених пунктах або територіях, де йдуть активні бойові дії, поки що неможливо.