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Через російське вторгнення дорожні компанії втратили 40 асфальтобетонних заводів, - "Укравтодор"

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Середа 11 травня 2022 14:47
Через російське вторгнення дорожні компанії втратили 40 асфальтобетонних заводів, - "Укравтодор" Фото: через російське вторгнення дорожні компанії втратили 40 асфальтобетонних заводів (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Дорожній ринок України сильно постраждав через вторгнення Росії. Компанії втратили сотні виробничих баз та одиниць техніки, а тисячі працівників підрядних організацій залишилися без роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укравтодору" Facebook.

"Внаслідок збройної агресії усі проєкти будівництва, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг довелося заморозити", - розповіли в автодорі.

Загалом, за останніми підрахунками, через військові дії в Україні дорожні компанії втратили 200 виробничих баз.

"У тому числі - 40 асфальтобетонних заводів, кожен з який коштує десятки мільйонів гривень", - зазначили у Державному агентстві автодоріг.

Там показали, як зараз виглядає виробнича база компанії "Автомагістраль-Південь" у тимчасово окупованому Токмаку. Окупанти розтрощили підприємство та спецтехніку, а також викрали паливно-мастильні матеріали, пограбували склади.

Загалом вони пошкодили та знищили близько 500 автомобілів різних видів, більш ніж 300 одиниць спеціальної техніки, кожна з яких вартує не менше 3-4 млн гривень: котки, грейдери, навантажувачі, маніпулятори, цистерни.

Нагадаємо, як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, основним джерелом коштів, необхідних для відбудови пошкодженої внаслідок війни інфраструктури України, можуть стати арештовані активи Росії.

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