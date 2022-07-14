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Російських військових вважають "бидлом" та не дають відпусток з війни, - перехоплення ГУР

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Україна, Четвер 14 липня 2022 11:00
Російських військових вважають "бидлом" та не дають відпусток з війни, - перехоплення ГУР Фото: російських військових вважають за "бидло" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російським військовим не дають відпусток під час війни з Україною. Замість цього оформлюють фальшиві звіти про звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР МО розмови окупанта з дружиною.

Як заявив російський військовий, судячи зі звітів, він був у відпустці ще місяць тому, "бухав та кайфовав", але насправді перебуває на фронті.

"Ну, мы просто бл*ть быдло, оказывается месяц назад отдыхали, кайфовали судя по документам", - сказав окупант дружині.

Він також скаржиться на "козла-комбрига", який вже декілька разів оформлював собі фальшиві поранення та декілька місяців "покайфовал где-то там в Москве".

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російські сили вторгнення втратили темп і не зможуть атакувати широким фронтом. За його словами, Україна з часом звільнить окуповані території.

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