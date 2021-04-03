ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Російських хакерів підозрюють у крадіжці листів чиновників Держдепартаменту США

Новость на русском → США, Субота 03 квітня 2021 07:34
Російських хакерів підозрюють у крадіжці листів чиновників Держдепартаменту США Фото: хакерська атака (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Російських хакерів підозрюють у зломі сервера Держдепартаменту США в минулому році. Вони вкрали тисячі листів чиновників відомства.

Про це повідомляє Politico.

Джерела в Конгресі повідомили виданню, що підозрювані російські хакери вкрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США.

Зловмисники отримали доступ до електронної пошти в Бюро у справах Європи, Євразії, Бюро у справах Східної Азії та Тихого океану.

Однак, поки що невідомо, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту США частиною шпигунської кампанії SolarWinds, але уточнюється, що відомство використало програмне забезпечення цієї компанії.

Крадіжка електронних листів Держдепартаменту вказує на те, що підозрювані російські хакери змогли отримати доступ до більшої кількості матеріалів уряду США. Порушені бюро працюють над питаннями, що стосуються союзників США, в тому числі НАТО, європейських і індо-тихоокеанських партнерів.

Нагадаємо, хакери з Північної Кореї намагалися зламати сервери Pfizer. Вони хотіли отримати доступ до інформації про вакцину.

Раніше повідомлялося, що хакери атакують українців в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Данілов озвучив список "топ-10 контрабандистів", які потрапили під санкції РНБО
Данілов озвучив список "топ-10 контрабандистів", які потрапили під санкції РНБО
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів