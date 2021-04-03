Російських хакерів підозрюють у крадіжці листів чиновників Держдепартаменту США

Російських хакерів підозрюють у зломі сервера Держдепартаменту США в минулому році. Вони вкрали тисячі листів чиновників відомства.

Джерела в Конгресі повідомили виданню, що підозрювані російські хакери вкрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США.

Зловмисники отримали доступ до електронної пошти в Бюро у справах Європи, Євразії, Бюро у справах Східної Азії та Тихого океану.

Однак, поки що невідомо, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту США частиною шпигунської кампанії SolarWinds, але уточнюється, що відомство використало програмне забезпечення цієї компанії.