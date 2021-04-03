Російських хакерів підозрюють у крадіжці листів чиновників Держдепартаменту США
Російських хакерів підозрюють у зломі сервера Держдепартаменту США в минулому році. Вони вкрали тисячі листів чиновників відомства.
Про це повідомляє Politico.
Джерела в Конгресі повідомили виданню, що підозрювані російські хакери вкрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США.
Зловмисники отримали доступ до електронної пошти в Бюро у справах Європи, Євразії, Бюро у справах Східної Азії та Тихого океану.
Однак, поки що невідомо, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту США частиною шпигунської кампанії SolarWinds, але уточнюється, що відомство використало програмне забезпечення цієї компанії.
Крадіжка електронних листів Держдепартаменту вказує на те, що підозрювані російські хакери змогли отримати доступ до більшої кількості матеріалів уряду США. Порушені бюро працюють над питаннями, що стосуються союзників США, в тому числі НАТО, європейських і індо-тихоокеанських партнерів.
Нагадаємо, хакери з Північної Кореї намагалися зламати сервери Pfizer. Вони хотіли отримати доступ до інформації про вакцину.
Раніше повідомлялося, що хакери атакують українців в Telegram.