ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами, - ОВА

Новость на русском →
Лисичанськ, Середа 22 червня 2022 08:21
Російські війська наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами, - ОВА Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області російські окупанти наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік. При цьому ворог обстрілює місто авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, тим часом у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої.

Також ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по "Азоту".

"На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання", - пише Гайдай.

Він зазначив, що росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового.

"Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - повідомляє голова ОВА.

Також він розповів, що в Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому - сім, у Новоіванівці - 12.

"Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - резюмує Гайдай.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лисичанськ Донбас Війна Росії проти України
NEWS
Число жертв-дітей війни в Україні збільшилося: офіційні дані
Число жертв-дітей війни в Україні збільшилося: офіційні дані
DAILY
Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону
Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону