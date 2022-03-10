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Російські війська завдали нового авіаудару по Маріуполю, є загиблий

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Маріуполь, Четвер 10 березня 2022 10:54
Російські війська завдали нового авіаудару по Маріуполю, є загиблий Фото: наслідки ударів по Маріуполю (t.me/polkazov)
Автор: Юлія Бойко

Вранці 10 березня російські війська завдали нового авіаудару по Маріуполю. За попередньою інформацією, є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Маріуполя.

"Знову недобрий ранок в Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньою інформацією є один загиблий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вчорашнього після удару по дитячій лікарні в Маріуполі загинули три особи. Серед загиблих є дитина, також постраждали ще 17 осіб.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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