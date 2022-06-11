Російські військові посилили охорону Північно-Кримського каналу, - ОК "Південь"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"Навколо Північно-Кримського каналу зведено захисні залізобетонні конструкції, збільшено кількість контрольно-пропускних пунктів на під'їзних шляхах і мостах", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ситуація на лінії зіткнення стабільно напружена, противник зміцнює рубежі оборони, підтягує резерви і намагається прикрити подачу води з Херсонської області до Криму.

Нагадаємо, на початку вторгнення на територію Херсонської області російські війська взяли Північно-Кримський канал під контроль і підірвали дамбу. За даними української сторони, на окупований півострів вже було незаконно поставлено води на сотні мільйонів гривень.

За фактом підриву каналу двом російським офіцерам оголосили підозри.

Україна перекрила канал в 2014 році після російської окупації Криму і відмовлялася подавати воду до повернення півострова.

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