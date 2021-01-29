Російські спецслужби вербували Трампа протягом 40 років, - The Guardian

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Радянські спецслужби спостерігали за 45-м президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом ще з 1977 року. З того часу бізнесмена і політика "обробляли" як російський актив.

Про це повідомляє The Guardian.

Колишній шпигун КДБ Юрій Швець розповів виданню, що Трамп виявився настільки готовим повторювати антизахідну пропаганду, що це імпонувало Москві.

"Це приклад того, як вербують людей, коли вони ще студенти, а потім вони займають важливі посади. Щось подібне сталося з Трампом", - заявив він.

Перший контакт

У книзі Крейга Унгера "Американський компромат", в основу якої лягли слова Швеця, йдеться, що бізнесмен нібито вперше потрапив в поле зору російських спецслужб ще в 1977 році, коли одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою.

Три роки потому Трамп відкрив готель "Гранд Хаятт Нью-Йорк", для якого купив 200 телевізорів у радянського емігранта Насіння Кислина, який нібито співпрацював з КДБ. Швець заявляє, що саме Кислін запримітив майбутнього президента як потенційного агента.

Перший візит до Росії та спроба вербування

У 1987 році Трамп разом з дружиною вперше відвідав Москву і Санкт-Петербург. Колишній шпигун заявив, що агенти КДБ всіляко умалювали його і навіяли ідею піти в політику.

"Вони досконально вивчили його особистість, розуміли, що він за людина. У КДБ знали, що він надзвичайно вразливий інтелектуально і психологічно, схильний до лестощів", - розповів він.

Коли Трамп повернувся в Сполучені Штати, він почав вивчати можливості для висування на посаду президента від Республіканської партії. Він навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшір.

Тоді він опублікував свого роду звернення до американського народу, в якому звинуватив союзну Японії в експлуатації Сполучених Штатів і висловив скептицизм з приводу участі США в НАТО.

Екс-розвідник також стверджує, що в Москві дуже зраділи перемозі Трампа на президентських виборах у 2016 році.

Нагадаємо, 20 січня Джо Байден став новим президентом Сполучених Штатів. У Вашингтоні відбулася інавгурація нового глави держави.