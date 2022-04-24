ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російська компанія дозволила Ле Пен повертати великий борг поступово, - WSJ

Новость на русском →
Париж, Неділя 24 квітня 2022 02:51
Російська компанія дозволила Ле Пен повертати великий борг поступово, - WSJ Марін Ле Пен (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Партія "Національне об'єднання" кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен отримало у 2014 році від "Першого російсько-чеського банку" кредит на 9 мільйонів євро. В результаті банкрутства банку борг перейшов у власність компанії "Авіазапчастина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

З урахуванням накопичених відсотків французьким політикам доведеться 12 мільйонів євро. "Національне об'єднання" виплачуватиме в середньому по 322 тисячі євро кожні три місяці до 2028 року. Виплати вже почалися.

Цікаво, що кредит був узятий у 2014 році, вже після анексії Росією Криму. Повернути кредит партія повинна була до вересня 2019 року, але не повернула. Сторони прийшли до компромісу в червні 2020 року - через кілька місяців після оголошення Ле Пен про участь у президентських виборах 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори у Франції
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає