Партія "Національне об'єднання" кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен отримало у 2014 році від "Першого російсько-чеського банку" кредит на 9 мільйонів євро. В результаті банкрутства банку борг перейшов у власність компанії "Авіазапчастина".

З урахуванням накопичених відсотків французьким політикам доведеться 12 мільйонів євро. "Національне об'єднання" виплачуватиме в середньому по 322 тисячі євро кожні три місяці до 2028 року. Виплати вже почалися.

Цікаво, що кредит був узятий у 2014 році, вже після анексії Росією Криму. Повернути кредит партія повинна була до вересня 2019 року, але не повернула. Сторони прийшли до компромісу в червні 2020 року - через кілька місяців після оголошення Ле Пен про участь у президентських виборах 2022 року.