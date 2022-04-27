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Російська економіка швидко падає на коліна: Подоляк про заяву Рахункової палати Росії

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Середа 27 квітня 2022 17:28
Російська економіка швидко падає на коліна: Подоляк про заяву Рахункової палати Росії Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Рахункової палати Росії. Заявив, що економіка окупантів швидко падає на коліна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

Варто відзначити, що за словами голови Рахункової палати Росії Олексія Кудріна, найближчі два роки будуть "дуже складними" для економіки їх країни.

Лише, згідно з базовим сценарієм, росіян очікує падіння ВВП у 8,8%. Тим часом консервативні прогнози оцінюють падіння у 12,4% лише в поточному році.

"Голова Рахункової палати Росії Кудрін засмучено повідомляє, що в найближчі два роки на російську економіку чекає "дуже складна ситуація". А що, сталося щось? Усе ж наче було "за планом"? Чи, може, в «плані» йшлося саме про швидке падіння ВВП РФ на коліна?", - пише Подоляк.

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