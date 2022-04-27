Російська економіка швидко падає на коліна: Подоляк про заяву Рахункової палати Росії
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Рахункової палати Росії. Заявив, що економіка окупантів швидко падає на коліна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.
Варто відзначити, що за словами голови Рахункової палати Росії Олексія Кудріна, найближчі два роки будуть "дуже складними" для економіки їх країни.
Лише, згідно з базовим сценарієм, росіян очікує падіння ВВП у 8,8%. Тим часом консервативні прогнози оцінюють падіння у 12,4% лише в поточному році.
"Голова Рахункової палати Росії Кудрін засмучено повідомляє, що в найближчі два роки на російську економіку чекає "дуже складна ситуація". А що, сталося щось? Усе ж наче було "за планом"? Чи, може, в «плані» йшлося саме про швидке падіння ВВП РФ на коліна?", - пише Подоляк.
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