Російська економіка швидко падає на коліна: Подоляк про заяву Рахункової палати Росії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

Варто відзначити, що за словами голови Рахункової палати Росії Олексія Кудріна, найближчі два роки будуть "дуже складними" для економіки їх країни.

Лише, згідно з базовим сценарієм, росіян очікує падіння ВВП у 8,8%. Тим часом консервативні прогнози оцінюють падіння у 12,4% лише в поточному році.

"Голова Рахункової палати Росії Кудрін засмучено повідомляє, що в найближчі два роки на російську економіку чекає "дуже складна ситуація". А що, сталося щось? Усе ж наче було "за планом"? Чи, може, в «плані» йшлося саме про швидке падіння ВВП РФ на коліна?", - пише Подоляк.