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Росіяни знову заполонять курорти Єгипту. Путін скасував заборону на чартери

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Росія, Четвер 08 липня 2021 17:15
Росіяни знову заполонять курорти Єгипту. Путін скасував заборону на чартери Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін скасував заборону на польоти чартерів до Єгипту. Так, росіяни знову відпочиватимуть на єгипетських курортах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Путін, підписавши документ, скасував дію двох документів. Зокрема, про тимчасову заборону повітряних перевезень росіян на територію Єгипту і зняття заборони на регулярні перельоти в Каїр.

Зазначимо, що авіасполучення між РФ і Єгиптом було повністю перервано в листопаді 2015 року після теракту на борту літака, що летів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург. Тоді жертвами стали 224 людини. У ФСБ назвали подію терактом.

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Російська Федерація Володимир Путін чартер Єгипет
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