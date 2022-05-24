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Росіяни вимагають хабарі з людей за виїзд з Мелітополя, - Запорізька ОВА

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Мелітополь, Вівторок 24 травня 2022 07:16
Росіяни вимагають хабарі з людей за виїзд з Мелітополя, - Запорізька ОВА Фото: росіяни вимагають хабарі з людей за виїзд з Мелітополя (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти намагаються заробити за допомогою збройного тиску. Беруть хабарі від 3 до 5 тисяч гривень з людей, які бажають виїхати з окупованого Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту і терору, йдеться в повідомленні.

Як зазначається, при цьому вже кілька днів знову немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямку обласного центру не тільки з Мелітополя, а й з Енергодара.

На блокпості ворога у Василівці з невідомих причин окупанти РФ не пропускають будь-який автомобільний транспорт, є черга з понад 400 машин.

Як повідомляється, з боку Запоріжжя чекають проїзду машин, у тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю. Транспорт також не пропускають російські військові. Як зазначають у Запорізькій ОВА, за повідомленнями в соцмережах, проїхати можна тільки заплативши хабар, розмір якого від 20 до 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, українські спецслужби провели вдалу операцію в захопленому Мелітополі. В результаті неї росіяни залишилися без ланцюжка постачання.

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