Росіяни безуспішно наступали на різних напрямках: яка ситуація на фронті сьогодні

Росія вже 78-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення України. За добу окупанти на кількох напрямках проводили штурмові дії, але успіху не мали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. Окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка, але успіху не мали.

Також на Сєвєродонецькому напрямку росіяни продовжують штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка. Однак, окупанти успіху не мають.

Окрім того, на Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках ворог веде штурмові дії, щоб покращити тактичне положення своїх військ, але успіху не має.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат майже на всіх напрямках.

До того ж продовжує зберігатися загроза ракетно-бомбових ударів з республіки Білорусь по інфраструктурних об’єктах України.