Росія заборонила імпорт томатів та яблук з Азербайджану

Фото: яблука (freepik.com)

Російська Федерація заборонила імпорт томатів та яблук з території Азербайджану. Офіційно, заборона пов'язана з виявленням в азербайджанських товарах шкідників.

Про це повідомляє Россільгоспнагляд.

У російському відомстві пояснили, що неодноразово інформували Азербайджан про те, що у його продукції систематично виявляють карантинні об'єкти. Тому з 10 грудня імпорт яблук та томатів буде заборонено.

"Тільки у період з 22 жовтня 2020 року до сьогодні зафіксовано 17 випадків виявлення карантинних об'єктів (шкідників - ред.) - південноамериканської томатної молі та східної плодожерки - у плодоовочевій продукції", - заявили в Россільгоспнагляді.

За даними російської Федеральної митної служби, Азербайджан є найбільшим постачальником свіжих та охолоджених томатів в Росію.

Зазначимо, Росія є союзником Вірменії, яка має з Азербайджаном територіальний конфлікт в Нагірному Карабасі. Восени Азербайджан відбив майже всі окуповані Вірменією території, після чого Єревану довелося підписувати угоду про завершення війни.

Нагадаємо, у мережі з'явився запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі на саміті ОДКБ восени 2016 року в Єревані. На записі йдеться про те, що президент Азербайджану пропонував Вірменії 5 млрд доларів за повернення Нагірного Карабаху.