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Росія змушена відправляти в Україну своїх командирів через невдачі, - розвідка Британії

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Лондон, Неділя 08 травня 2022 09:45
Росія змушена відправляти в Україну своїх командирів через невдачі, - розвідка Британії Фото: Росія змушена відправляти в Україну своїх командирів через невдачі (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Британська розвідка з'ясувала про проблеми російських Збройних сил. Через труднощі з командуванням і керуванням, а також невдачі на передовій, РФ притягнула старших командирів на поле бою, які, ймовірно, взяли на себе особисте керівництво операціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

При цьому, як зазначає розвідка, російські командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які, своєю чергою, не набувають життєво важливого досвіду керівництва.

Однак незрозуміло, що присутність цих командирів на полі бою призвела до удосконалення або зміненої оперативної концепції.

Розвідка стверджує, помилкові припущення щодо планування та невдачі в підтримці продовжують підривати прогрес Росії.

Зокрема, передове розгортання командирів наражало їх на значний ризик, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів. Це призвело до того, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою.

"Ці проблеми, ймовірно, залишаться незмінними, враховуючи відносну відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, призначених замість загиблих", - припускає британська розвідка.

Нагадаємо, за даними ГУР МО, військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво Кремля. Відтак, єдине бажання багатьох з них - залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб.

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