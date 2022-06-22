Росія зранку обстріляла Харків: троє постраждалих
Зранку у середу, 22 червня, окупанти продовжують обстрілювати Харків та область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється", - розповів він.
За словами очільника регіону, на лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії.
"На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат", - каже Синєгубов.
Як повідомлялося, у Харкові з 19 червня різко збільшилася інтенсивність вогню.
Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ найближчого тижня і по можливості вивезти дітей.
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