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Росія вкрала в Маріуполі два іноземні кораблі, - Reuters

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Середа 06 липня 2022 14:35
Росія вкрала в Маріуполі два іноземні кораблі, - Reuters Фото: Росія вкрала в Маріуполі два іноземні кораблі (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Підтримувані Росією сепаратисти захопили два іноземних судна в портовому місті Маріуполь і заявили, що вони тепер є "державною власністю". Ці судна прибули в порт ще до початку війни для завантаження українського металу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Самопроголошена Донецька Народна Республіка через Міністерство закордонних справ повідомила дві судноплавні компанії про те, що їхні судна зазнали "насильницького заволодіння рухомим майном з примусовим зверненням у державну власність" без будь-якої компенсації власникам, згідно з двома окремими листами, - пише видання.

Компанія Smarta Shipping, зареєстрована в Ліберії, власник суховантажу Smarta під прапором Ліберії, одного з двох захоплених суден, заявила, що була проінформована про арешт по електронній пошті 30 Червня, назвавши його незаконним і таким, що "суперечить всім нормам міжнародного права".

"Таке насильницьке привласнення порушує основні права людини в тому, що стосується прав власності", - йдеться в заяві компанії.

Як відомо, з Маріуполя було вивезено вже мінімум три кораблі з металом в Ростов. Власник вкраденої продукції, компанія "Метінвест", звернулася в офіс генерального прокурора з проханням відкрити кримінальну справу за фактом грабежу.

Також компанія закликала всіх своїх міжнародних партнерів і операторів морських портів утриматися від покупки краденої продукції, а замість цього відразу повідомляти про спроби продажу.

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