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Росія цілеспрямовано руйнує українську енергетичну інфраструктуру, - Forbes

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Вівторок 08 березня 2022 20:50
Росія цілеспрямовано руйнує українську енергетичну інфраструктуру, - Forbes Фото: Росія цілеспрямовано руйнує українську енергетичну інфраструктуру (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Артем Горовенко

Росія цілеспрямовано руйнує енергетичну інфраструктуру України, що змушує інженерів і енергетиків з ризиком для власного життя відновлювати електропостачання постраждалих регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

"У міру того, як Росія починає застосовувати тактику облоги та невиборчих атак на житловий та цивільний сектори, ключова інфраструктура виробництва та передачі електроенергії (України) руйнується", - йдеться в ньому.

Видання зазначає, що український народ та бізнес виявили дивовижну згуртованість та рішучість, в протистоянні ворогу та захисті країни.

Зокрема ДТЕК почала безкоштовно постачати електроенергію лікарням та військовим на мільйони доларів.

"Інженери ДТЕК роблять усе можливе, щоб українці не залишилися без електроенергії та тепла, працюючи практично під вогнем", - підкреслили у Forbes.

Також генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко підкреслив, що зараз Україна переживає найскладніший період у своїй історії, тому бізнес спільнота докладає всі зусилля, щоб допомогти державі та її населенню.

Нагадаємо, що раніше ДТЕК почав безкоштовно постачати електроенергію лікарням, військовим та силовим структурам, а також виробникам хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

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