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Росія може стати ще більшою загрозою для безпеки Європи, - глава армії Британії

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Лондон, Вівторок 28 червня 2022 12:19
Росія може стати ще більшою загрозою для безпеки Європи, - глава армії Британії Фото: Головнокомандувач армією Великобританії Патрік Сандерс (gov.uk)
Автор: Валерія Поліщук

Росія буде представляти ще більшу загрозу для Європи після війни проти України. Великобританія повинна діяти швидко, щоб переконатися, що вона не буде втягнута у війну.

Про це заявив головнокомандувач армією Великобританії Патрік Сандерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Дозвольте мені внести ясність: британська армія мобілізується не для того, щоб спровокувати війну. Вона мобілізується, щоб запобігти війні", - пояснив він.

Генерал заявив, що за всі роки служби в армії він не бачив такої явної загрози принципам суверенітету, демократії і свободи жити без страху перед насильством.

Головнокомандувач заявив, що британська армія буде грати свою роль разом зі своїми союзниками в Україні.

"Простіше кажучи, загроза змінилася, і, оскільки загроза змінилася, ми будемо змінюватися разом з нею. Моє завдання - створити кращу армію з можливих. Ми не знаємо, чим закінчиться війна в Україні, але в більшості сценаріїв Росія буде представляти ще більшу загрозу європейській безпеці після України, Ніж до неї", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав Росію найбільшою терористичною організацією світу.

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