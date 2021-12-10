Росія і США проведуть нові безпекові консультації в січні

Російська Федерація і США найближчим часом проведуть чергові консультації щодо стратегічної стабільності. Вони заплановані на січень 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Поки що конкретних дат немає. Я припускаю, що це (новий раунд консультацій, - ред.) відбудеться протягом січня", - заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

За його словами, за результатами цього діалогу сторони можуть напрацювати документ для заміни Договору про стратегічні наступальні озброєння.

"Вже 5 лютого наступного року пройде перший рік п'ятирічного продовження. Вже запущено діалог зі стратегічної стабільності, результатом якого, як ми сподіваємося, стане укладання документа або серії документів, які дозволяють знайти правильну заміну цьому договору про СНО, що закінчується вже через 4 з гаком роки" , - додав він.