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Росія сформує в Криму новий десантно-штурмовий полк

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Москва, Вівторок 24 серпня 2021 13:44
Росія сформує в Криму новий десантно-штурмовий полк Фото: російська армія ще більше закріплюється в Криму (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація має намір сформувати в окупованому Криму новий десантно-штурмовий полк. Очікується, що він з'явиться на півострові до 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами командувача повітряно-десантними військами (ПДВ) генерал-полковника Андрія Сердюкова, нова військова частина перебуватиме у складі 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії (Новоросійськ).

"Указ президента РФ про формування полку підписано, є виконавча директива начальника Генерального штабу, відповідно до неї (десантно-штурмовий, - ред.) полк в Криму буде сформовано до грудня поточного року", - заявив він.

Зазначимо, до цього російські ПДВ були представлені десантно-штурмовим батальйоном, який періодично змінюється за принципом ротації.

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