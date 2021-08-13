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Росія розцінить напад на Білорусь, як на себе, - Лукашенко

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Білорусь, П'ятниця 13 серпня 2021 15:24
Росія розцінить напад на Білорусь, як на себе, - Лукашенко Фото: Росія розцінить напада на Республіку Білорусь, як на власні території (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація може розцінити напад на територію Республіки Білорусь, як на власну. Лукашенко вкотре пригрозив Третьою світовою війною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Олександра Лукашенка.

"Ви не думайте, що я спеціально нагнітаю обставини, щоб розв'язати якусь війну. Те, що я говорю, що може спалахнути третя світова війна, це не жарт", - заявив Лукашенко.

За його словами, це не вперше, коли, нібито, на території Білорусі перетиналися інтереси міжнародної спільноти. Російська Федерація, зі свого боку, розцінюватиме напад на сусіда, як на себе, оскільки не бажатиме близького розташування ракет біля своїх кордонів.

"Якщо вони влізуть в Білорусь, то, природно, Росія дивиться на це як на своє. Тому що, не дай бог, впаде Білорусь - під Смоленськом стоятимуть ці ракети. Чи не там десь за Києвом і на Чорному морі, а під Смоленськом. і тут зіткнуться всі ось ці сили. Вони ж - американці, європейці - задерлися не тільки з Росією, але і з китайцями. і я не хочу, щоб Білорусь стала полем битви, як це було завжди. Ми вже наїлися цього”, - додав Лукашенко.

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Олександр Лукашенко Білорусь Російська Федерація
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