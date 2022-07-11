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Росія втратила етап Гран-прі з фігурного катання

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Понеділок 11 липня 2022 18:58
Росія втратила етап Гран-прі з фігурного катання Фото: Суй Веньцзин і Хань Цун у Росії не виступатимуть (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) остаточно відібрав у Росії етап Гран-прі з фігурного катання. Організація розширила спортивні санкції щодо РФ за агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ISU.

Російський етап Гран-прі з фігурного катання "переїхав" до Фінляндії. Тамтешнє Еспоо прийме змагання 25-27 листопада.

Таким чином Міжнародний союз ковзанярів реалізував рішення Ради ISU. Ще наприкінці квітня виконавчий орган союзу скасував російський етап Гран-прі сезону 2022/23.

Окрім того, право на проведення етапу втратив і Китай. Його раунд перенесли до Великої Британії. Окрім фінського Еспоо та англійського Шеффілда, змагання також відбудуться у США, Канаді, Франції та Японії. Фінал Гран-прі прийме Турин 8-11 грудня.

На початку червня конгрес ISU продовжив відсторонення білоруських і російських спорстменів від змагань. Делегати затвердили ухвалу Ради союзу про дискваліфікацію спортсменів через розв'язування війни проти України, що діятиме до окремого зняття заборони.

Нагадаємо, що Європейська конфедерація фехтування відправила у відставку з посади президента росіянина Позднякова.

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