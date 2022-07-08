ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія похизувалася застосуванням в Україні чергової "вундерваффе", але підтверджень немає

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 08 липня 2022 16:21
Росія похизувалася застосуванням в Україні чергової "вундерваффе", але підтверджень немає Фото: hосійські дрони-камікадзе Ланцет (armyinform.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили інформацію про використання у війні проти України чергової "ексклюзивної" зброї. Мова йде про дрон-камікадзе "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

У повідомленнях із посиланням на представника корпорації "Ростех" йшлося про те, що окупанти нібито тривалий час завдають ударів по тилах українських військ за допомогою "найсучасніших" дронів-камікадзе "Ланцет". Водночас, уже традиційно, жодного підтвердження цьому росіяни не надали.

На сьогодні ж єдиним, хоч і доволі сумнівним свідченням участі "Ланцета" у бойових діях, лишається торішній пропагандистський сюжет із Сирії. Там росіяни хизуються, як їхній дрон знищує техніку та живу силу.

По суті, "Ланцет" є доопрацьованою версією іншого дрона-камікадзе цієї компанії - "Куб-БЛА".

На сьогодні відомо про існування двох версій ударного безпілотника - "Ланцет-1" і "Ланцет-3". Обидва мають однаковий планер з подвійними Х-подібними крилами і схожими внутрішніми системами. Основною ж відмінністю є розміри та корисне навантаження. Максимальна злітна вага "Ланцет-3" сягає 12 кг, "Ланцет-1" - 5 кг, з бойовими частинами 3 кг і 1 кг відповідно.

Нагадаємо, не бажаючи визнавати невдачі на фронтах і провал вторгнення, Москва намагається знайти свою "чудо-зброю".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський назвав умову для деокупації територій
Зеленський назвав умову для деокупації територій
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал