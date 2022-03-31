Росія відводить п'яту частину своїх військ з півночі України, - Пентагон

Росія почала передислокацію п'ятої частини своїх сил, що дислокувалися навколо столиці України. Війська окупанта відводяться на територію Білорусі з метою поповнення особового складу та ремонту озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Пентагону Джон Кербі зазначив, що частину російських сил вже повернули в Білорусь. Армія РФ переважно відводить свої сили від Чернігова, Сум, а також північних районів Київської області. В оборонному відомстві США також не впевнені, чи варто чекати появи цих сил в інших регіонах України.