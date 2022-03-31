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Росія відводить п'яту частину своїх військ з півночі України, - Пентагон

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Київ, Четвер 31 березня 2022 01:51
Росія відводить п'яту частину своїх військ з півночі України, - Пентагон Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Росія почала передислокацію п'ятої частини своїх сил, що дислокувалися навколо столиці України. Війська окупанта відводяться на територію Білорусі з метою поповнення особового складу та ремонту озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Пентагону Джон Кербі зазначив, що частину російських сил вже повернули в Білорусь. Армія РФ переважно відводить свої сили від Чернігова, Сум, а також північних районів Київської області. В оборонному відомстві США також не впевнені, чи варто чекати появи цих сил в інших регіонах України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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