Росія "наплювала" на міжнародне право з трибуни Генасамблеї ООН, - Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця охарактеризував виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН як"пластик і треш". Делегація РФ "наплювала" на правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського дипломата.

Виступаючи на 76-й сесії ГА ООН в суботу, Лавров в демагогічній манері розкритикував країни Заходу за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах і недотримання міжнародного права.

"Російська делегація наплювала на встановлені головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання "потужною" шісткою", - заявив Кислиця.

При цьому Лавров згадав про окупацію Криму, яку назвав "возз'єднанням" з Росією.

"Якби не "зашкалювання" цинізму і святотатства, то варто було б вивчати, розбирати на тези весь цей купу думок представника Путіна в ООН, але це реально все пластик і треш, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права".,- додав український постпред.