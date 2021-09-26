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Росія "наплювала" на міжнародне право з трибуни Генасамблеї ООН, - Кислиця

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Нью-Йорк, Неділя 26 вересня 2021 01:51
Росія "наплювала" на міжнародне право з трибуни Генасамблеї ООН, - Кислиця Фото: постпред України при ООН Сергій Кислиця (ukraineun.org)
Автор: Артур Родивилов

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця охарактеризував виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН як"пластик і треш". Делегація РФ "наплювала" на правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського дипломата.

Виступаючи на 76-й сесії ГА ООН в суботу, Лавров в демагогічній манері розкритикував країни Заходу за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах і недотримання міжнародного права.

"Російська делегація наплювала на встановлені головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання "потужною" шісткою", - заявив Кислиця.

При цьому Лавров згадав про окупацію Криму, яку назвав "возз'єднанням" з Росією.

"Якби не "зашкалювання" цинізму і святотатства, то варто було б вивчати, розбирати на тези весь цей купу думок представника Путіна в ООН, але це реально все пластик і треш, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права".,- додав український постпред.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Під час якої глава держави закликав оживити ООН і оновити її статут, щоб організація стала ефективною і дієво реагувала на глобальні проблеми.

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ООН Лавров
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