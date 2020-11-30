У Росії заявили, що не мають наміру обговорювати з США санкції і статус Криму

Фото: Сергій Рябков (wikimedia by Balk_ MSC)

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не має наміру обговорювати ні з однією адміністрацією Сполучених Штатів питання обміну санкціями або статус Криму. За його словами, Москві і Вашингтону слід щільніше зайнятися роботою над удосконаленням відносин.

Про це повідомляють "РИА новости".

"Що стосується Криму - але тут обговорювати нічого, це взагалі не проблема, все вже давно вирішено, ми не готові розмінюватися, обмінюватися з США санкціями. Якщо США хочуть нарощувати - будь ласка", - заявив Рябков.

При цьому він додав, що в порядку денному не існує теми по взаємообміну обмежувальними заходами зі Сполученими Штатами.

"Ми не будемо обмінюватися санкціями з будь-яким урядом США в майбутньому. Це питання вирішене, він закритий. Його не існує на порядку денному, його просто немає", - підкреслив Рябков.

Нагадаємо, на виборах президента Сполучених Штатах переміг демократ Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що США мають намір ввести санкції проти компаній, які забезпечують роботу російських судів на прокладання газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, представники Палати представників і Сенату США досягли домовленості про включення додаткових проти "Північного потоку-2".

Додамо, що в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.