Росія та Китай просувають свої COVID-вакцини, заплямовуючи американські, - Білий дім
Фото: США звинувачують Росію та Китай у псуванні репутації американських вакцин (Gerry Images)
Держдепартамент США звинуватив Російську Федерацію та Китай у просуванні дезінформації стосовно американських вакцин через соціальні мережі. Білий дім переконаний у тому, що це підриває програму розвитку вакцин західного походження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами секретаря Білого дома Джен Псакі під час сьогоднішнього брифінгу, Китай й Росія просувають дезінформацію стосовно перебільшення побічних ефектів від вакцин Америки.
Псакі додала, що Китай, зі свого боку, поширює інформацію про те, що США, нібито, заважає іншим країнам купувати вакцини.
"Поширення заяв про те, що схвалені препарати неефективні та не допомагають, завдає шкоди", - додала секретар Білого дому.