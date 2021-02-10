ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія використовує Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 16:06
Росія використовує Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль Фото: російська вакцина від коронавірусу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Росія намагається використати свою вакцину проти коронавірусу Sputnik V для отримання політичного впливу на окупованих територіях Донбасу та країнах Східної Європи.

Про це заявив виданню POLITICO прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який прибув у Брюссель для зустрічі з високопосадовцями ЄС.

"Тут важливо визнати, що Російська Федерація намагається фактично нав’язати свою вакцину як інструмент впливу на деякі з регіонів, зокрема на ті, які наразі не контролюються українським урядом. І не лише там, а й у багатьох країнах Східної Європи", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україні, для протидії російській пропаганді, важливо було отримати "дуже сильний сигнал" від ЄС щодо підтримки у питанні вакцинації. За словами прем’єра, найкращим таким сигналом може стати початок отримання Україною вакцини від окремих держав-членів Євросоюзу.

8 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що країни ЄС допоможуть Україні з вакциною.

"ЄС на боці України, як і завжди, особливо у важкі моменти вашої недавньої історії. Бо всі ми є однією європейською родиною", - сказала фон дер Ляєн у відеозверненні на форумі "Україна 30".

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого.

Крім того, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що в країні готують мапу попиту тих, хто хоче вакцинуватись від коронавірусу. Будуть приймати електронні заявки.

Також у Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Вакцина
NEWS
Коронавірус в Україні: як зміниться карантин після старту вакцинації
Коронавірус в Україні: як зміниться карантин після старту вакцинації
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи