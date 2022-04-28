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Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні, - Байден

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Вашингтон, Четвер 28 квітня 2022 18:46
Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні, - Байден Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявив, що Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні. Він додав, що Москва не може домогтися поставлених цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"Росія перебуває у відчайдушному становищі. Вони розуміють, що не зможуть домогтися поставлених цілей. Мені здається, це відображення цієї невдачі", - сказав Байден.

За його словами, в невдачах Росії в Україні немає нічого дивного. Москва не хоче визнати, що український народ здатний протистояти російській агресії за допомогою США і союзників.

"Вони (Росія - ред.) стверджують, що Росія бореться з усім НАТО. Вони шукають виправдання своєї невдачі", - додав американський президент.

Нагадаємо, раніше Москва звинуватила країни Заходу в" опосередкованій війні " проти Росії. Там пригрозили розширенням війни за межі України.

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