Росія про інцидент з кораблем Нідерландів: "літали на безпечній відстані"

Міністерство оборони Російської Федерації прокоментували інцидент в Чорному морі з помилковими атаками на нідерландський фрегат Zr. Ms. Evertsen.

У Міноборони заявили, що фрегат Evertsen, що знаходився в нейтральних водах, нібито змінив курс і почав рух до Керченської протоки.

"Для попередження порушення кордону територіальних вод Російської Федерації в повітря зі складу чергових сил були підняті винищувачі Су - 30 і бомбардувальники Су-24, які здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що після цього фрегат Evertsen відразу змінив курс від російського кордону.

"Польоти російських літаків виконувалися відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", - заявили в Міноборони РФ.