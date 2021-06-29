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Росія про інцидент з кораблем Нідерландів: "літали на безпечній відстані"

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Вівторок 29 червня 2021 21:28
Росія про інцидент з кораблем Нідерландів: "літали на безпечній відстані" Фото: у Росії прокоментували інцидент з помилковими атаками на фрегат Нідерландів (defensie.nl)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Російської Федерації прокоментували інцидент в Чорному морі з помилковими атаками на нідерландський фрегат Zr. Ms. Evertsen.

Про це повідомляє " ТАСС".

У Міноборони заявили, що фрегат Evertsen, що знаходився в нейтральних водах, нібито змінив курс і почав рух до Керченської протоки.

"Для попередження порушення кордону територіальних вод Російської Федерації в повітря зі складу чергових сил були підняті винищувачі Су - 30 і бомбардувальники Су-24, які здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що після цього фрегат Evertsen відразу змінив курс від російського кордону.

"Польоти російських літаків виконувалися відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", - заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, минулого тижня російські винищувачі здійснили помилкові атаки на нідерландський фрегат Zr.Ms. Evertsen.

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