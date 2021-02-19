Росія хоче розширити вплив на тлі пандемії: у ФРН попередили про плани Кремля

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що у російських силових структурах обговорюється можливість розширення впливу на міжнародній арені, поки країни Заходу займатимуться подоланням наслідків коронакризи.

Про це вона заявила в інтерв'ю DW .

Вона додала, що було б "наївно" вірити в те, що "ці дві країни" не захочуть "використовувати ситуацію із COVID-19 у власних інтересах".

"Ми знаємо, що в Росії, в силових структурах, обговорюється, що через коронавірус багато держав на Заході будуть зайняті наслідками коронакризи - наприклад, нанесеним економічним збитком. І потенційно це дасть більше простору для російського впливу на міжнародній арені", - сказала Крамп-Карренбауер, відповідаючи на прохання журналістки прокоментувати слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Китай та Росія змагаються за вплив на тлі боротьби за вакцини у світі.

Нагадаємо, Хорватія розглядає можливість закупівлі російської вакцини від COVID ще до того, як її схвалить Євросоюз. Сторони вже почали переговори.

Крім того, раніше повідомлялося, що Угорщина почала вакцинацію російським "Супутником V". Причому цією вакциною щеплять, в тому числі, угорських військових.

Також РБК-Україна писало, що Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини, перші дози повинні прибути найближчими днями.

Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян також заявила, що в країні схвалили застосування вакцини "Супутник V".

При цьому в ЄС повідомляли, що виробник російської вакцини не звертався за дозволом на реалізацію препарату на ринку Євросоюзу.

В Україні російська вакцина від коронавірусу знаходиться під забороною. Міністерство охорони здоров'я України подало заявки про реєстрацію трьох вакцин від коронавірусу: Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.