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Росія готувала провокацію для України з обміном полоненими, - Резніков

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 00:36
Росія готувала провокацію для України з обміном полоненими, - Резніков Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Росія пропонувала передати полонених через "людину, яка свято вірить у Мінські угоди". Ним виявився один з українських депутатів.

Про це розповів у ток-шоу "Право на владу" віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, українська сторона відмовилася від цієї пропозиції.

"Росіяни зробили такий трюк: вони сказали, що тих дев'ять, а потім чотири людини, про яких вони декларативно говорили, - вони будуть віддаватися нібито поза "мінським" і нормандським форматами. Вони сказали, що віддадуть людині, яка свято вірить у Мінські угоди, і назвали прізвище цього народного депутата. Це була провокація", - сказав Олексій Резніков.

Він зазначив, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук та Людмила Денісова, уповноважена Верховної ради з прав людини, готові в будь-якому місці, на будь-якому КПВВ забрати людей і надати їм медичну допомогу".

"Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов і обмежень", - додав Резніков.

Нагадаємо, в середині січня бойовики ОРДЛО вирішили передати Україні полонених, але в односторонньому порядку.

Проте пізніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що процес обміну полоненими на Донбасі заморожений.

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