Росія блокує в Чорному морі понад 90 суден з продовольством

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія заблокувала в Чорному морі кілька десятків торгових суден з продовольством. Ці дії можуть призвести до економічної кризи в декількох регіонах.

Продовольча безпека на тлі війни в Україні стає все більш серйозною глобальною проблемою, оскільки Україна і Росія є великими виробниками сільськогосподарської продукції. Чорне море, головний маршрут світової торгівлі зерном, як і раніше знаходиться під загрозою з боку російських сил.

"30% світового експорту пшениці зазвичай надходить з регіону Чорного моря, як і 20% світових обсягів кукурудзи й 75% соняшникової олії", - заявила Шерман.

"За повідомленнями, вони не дозволяють 94 суднам, що перевозять продовольство на світовий ринок, вийти з чорного в Середземне море", - продовжила вона. "Не дивно, що багато вантажовідправників зараз не наважуються відправляти судна в Чорне море, навіть в російські порти".

Ціни на продовольство, і без того високі на тлі пандемії COVID-19, продовжують зростати. Ціни на пшеницю в цьому році зросли на 20-50% на Близькому Сході та в Африці.