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У Росії затримали учасника викрадення фігуранта справи Вороненкова

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 12:43
У Росії затримали учасника викрадення фігуранта справи Вороненкова
Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Фігуранта справи про вбивство Вороненкова викрали 10 січня

У Москві (Російська Федерація) затримали підозрюваного у викраденні Юрія Василенка, якого в Україні оголошено в розшук у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що російські правоохоронці затримали жителя Курська, який підозрюється у викраденні Василенка. Також повідомляється, що всього у викраденні фігуранта справи Вороненкова підозрюють трьох чоловіків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Москві викрали головного фігуранта справи про вбивство Вороненкова. Інцидент зі стріляниною стався в ресторані "Базилік". Зокрема повідомлялося, що ввечері до ресторану увійшли чоловіки, які вимагали від Василенка пройти з ними. На вулиці він спробував вирватися і втекти, зав'язалася бійка, в ході якої по ньому відкрили стрілянину. Після цього невідомі заштовхали його в багажник машини і відвезли.

Відзначимо, за даними українського слідства, організаторами вбивства Вороненкова були Володимир Тюрін і Юрій Василенко, які мають відношення до російського криміналітету.

 

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