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У Росії знову продовжили заборону на авіаперельоти біля кордонів України

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Москва, Вівторок 28 червня 2022 09:51
У Росії знову продовжили заборону на авіаперельоти біля кордонів України Фото: у Росії знову продовжили заборону на авіаперельоти біля кордонів України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії продовжило заборону на польоти на півдні і центрі країни до 6 липня. Заборона пов'язана з військовими діями країни-окупанта проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

Нагадаємо, 25 червня російська авіація завдала масованих ударів по Україні з території Білорусі.

Крім того, напередодні російська авіація завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, на даний момент відомо про щонайменше 18 загиблих і близько 50 постраждалих мирних жителях.

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