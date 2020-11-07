У Росії сталася масштабна пожежа, загинули четверо людей

Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)

У Самарі (Росія) сталася пожежа в одному з житлових будинків, у результаті якої щонайменше загинули чотири людини. Ще четверо осіб отримали травми.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, пожежа сталася на вулиці Промисловості в Залізничному районі на другому поверсі будівлі з мансардою. Площа загоряння становить 500 кв.м. Також відомо, що рятувальники вже локалізували пожежу, однак наразі триває полив будівлі.

Зазначається, що за версією МНС, загоряння сталося через несправну проводку. За деякими даними, в будівлі знаходився нелегальний хостел. Спецслужби перевіряють, чи залишилися ще люди всередині.

Нагадаємо, 2 листопада у Москві сталася пожежа на одному зі складів з газовими балонами. Після цього вона перекинулась на розташовану поруч газозаправну станцію.

Крім того, минулого місяця в Рязанській області Росії спалахнула велика пожежа на військовому складі. Тоді на складі почали детонувати боєприпаси. Пізніше вогонь пішов в сторону населених пунктів.