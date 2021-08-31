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В Росії примусово вакцинували українського політв'язня, його стан погіршився

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Ростов-на-Дону, Вівторок 31 серпня 2021 09:51
В Росії примусово вакцинували українського політв'язня, його стан погіршився Фото: громадянин України Геннадій Лимешко (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Марія Кучерявець

Громадянина України Геннадія Лимешка, незаконно засудженого країною-агресором РФ, примусово щепили від коронавірусу вакциною, яка не визнана ВООЗ. Після імунізації його стан різко погіршився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

За її словами, працівники російської колонії, де утримується українець, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили його підписати згоду на щеплення.

"Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль", - написала Денісова.

Вона зазначила, що адміністрація установи відмовила Геннадію Лимешку у наданні медичної допомоги.

Тож омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Лимешку необхідної меддопомоги.

Також Денісова звернулася до генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського з проханням терміново відвідати українського політв'язня.

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