У Росії запропонували ввести рублевий розрахунок за експорт вугілля, нафти і металу

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував розширити експортний список товарів, розрахунок за які потрібно здійснювати в рублях. Він хоче додати в даний перелік метали, нафту і вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володіна в Telegram .

"У європейських держав є всі ринкові можливості розраховуватися в рублях. Ніякої трагедії в цьому немає. Набагато страшніше ситуація, коли гроші є, А товару немає. Співпраця має бути взаємовигідною", - заявив голова Держдуми.

Він запропонував, що, крім газу, європейські країни повинні платити в рублях ще й за добрива, зерно, масло, нафту, вугілля, метали, ліс та інші російські товари.

Володін звернувся до парламентів "недружніх" країн і додав, що "політикою санкцій, намагаючись ізолювати Росію, вони ізолювали себе".