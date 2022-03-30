ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії запропонували ввести рублевий розрахунок за експорт вугілля, нафти і металу

Новость на русском →
Москва, Середа 30 березня 2022 10:10
У Росії запропонували ввести рублевий розрахунок за експорт вугілля, нафти і металу Фото: голова Госудуми В'ячеслав Володін (duma gov ru)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував розширити експортний список товарів, розрахунок за які потрібно здійснювати в рублях. Він хоче додати в даний перелік метали, нафту і вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володіна в Telegram.

"У європейських держав є всі ринкові можливості розраховуватися в рублях. Ніякої трагедії в цьому немає. Набагато страшніше ситуація, коли гроші є, А товару немає. Співпраця має бути взаємовигідною", - заявив голова Держдуми.

Він запропонував, що, крім газу, європейські країни повинні платити в рублях ще й за добрива, зерно, масло, нафту, вугілля, метали, ліс та інші російські товари.

Володін звернувся до парламентів "недружніх" країн і додав, що "політикою санкцій, намагаючись ізолювати Росію, вони ізолювали себе".

Нагадаємо, що Росія з 31 березня вводить рублевий розрахунок за газ для західних країн.

Однак країни G7 відмовилися платити "Газпрому" в рублях, заявивши, що це порушення діючих контрактів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курс рубля Нафта Газ
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі