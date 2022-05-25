ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії відповіли на умови Зеленського щодо переговорів

Новость на русском →
Москва, Середа 25 травня 2022 10:44
У Росії відповіли на умови Зеленського щодо переговорів Фото: заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко (moccowbaku)
Автор: Марія Кучерявець

В Міністерстві закордонних справ Росії відповіли на умови президента України Володимира Зеленського щодо переговорів. Там назвали його слова "неконструктивними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Заяву Зеленського про готовність повернутися до переговорів лише у разі повернення російських військ на позиції 24 лютого не можна назвати конструктивною", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Що сказав Зеленський

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський під час "Українського сніданку" в Давосі заявив, що Україна буде боротися, поки не поверне свої території та зазначив, ця стадія війни може перейти у формат переговорів між президентами, коли Україна зрозуміє, що сама Росія продемонструє бажання вийти з кривавої війни. Наприклад, відведення військ на лінію 24 лютого.

Днем раніше глава держави також заявив, що готовий вести переговори щодо припинення війни тільки з президентом РФ Володимиром Путіним. Інші варіанти не розглядаються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський МЗС РФ
NEWS
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
DAILY
Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту