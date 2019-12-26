У Росії назвали варіант відповіді на санкції проти "Північного потоку-2"

Фото: Сергій Рябков (flickr.com)

Ті, хто мають відношення до просування санкцій проти Росії не зможуть в'їхати в країну вільно

В якості відповіді на санкції проти газопроводу "Північний потік-2" Росія може розширити список іноземців, яким заборонено в'їзд в країну. Про це заявив заступник голови МЗС Сергій Рябков в інтерв'ю росЗМІ.

Рябков зазначив, що ті, хто мають відношення до просування санкцій проти Росії не зможуть в'їхати в країну вільно, як будь-який американець.

"Відповідь буде знайдено, вона може бути у формі розширення наших стоп-листів на в'їзд у Росію. Їх списки, американські, щодо обмежень на в'їзд в США часто стають надбанням гласності, у нас такої практики немає", - сказав заступник міністра.

Разом з тим раніше заступник міністра заявив, що Москва не має наміру вводити обмеження проти американського бізнесу, що працює на території Росії.

Нагадаємо, США встановили умови для зняття санкцій з Росії. Зняття санкцій відбудеться в тому випадку, якщо розвідка і Держдеп представлять доповідь, в якому доведуть, що такого втручання не було. Аналогічний принцип діє по санкціям щодо агресії щодо України.

Раніше видання Der Standart заявило, що гендиректор компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг шпигував на східнонімецькому таємну поліцію Штазі з 1974 року.