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В Росії почали визнавати свої втрати на острові Зміїний, - Одеська ОВА

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Одеська область, П'ятниця 20 травня 2022 08:59
В Росії почали визнавати свої втрати на острові Зміїний, - Одеська ОВА Фото: в Росії почали визнавати свої втрати на острові Зміїний (mapio.net)
Автор: Марія Кучерявець

В Росії почали підтверджувати свої втрати на острові Зміїний. Це сталося тоді, коли ворог почав ховати вбитих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"У Росії почали підтверджувати, коли почали ховати своїх загиблих, втрати на острові Зміїний", - заявив Братчук.

Він також порівняв між собою острів Зміїний та селище Чорнобаївка, що в Херсонській області.

Також Братчук додав, що кораблі Чорноморського флоту продовжують блокування Одеського порту, створюють штучну продовольчу кризу у світі та не дають ходу для експорту українського зерна.

Зазначимо, в середині квітня в районі о. Зміїний в результаті ракетної атаки серйозні пошкодження отримав російський крейсер "Москва", який згодом затонув.

А вже 6 травня стало відомо про підбиття там українськими військовими російського фрегата "Адмірал Макаров".

Також стало відомо, що російські військові не полишають спроб укріпитися на острові Зміїний та продовжують атакувати з моря, але наразі цьому заважає штормова погода.

Зазначимо, нещодавно експерт розповів, чому для росіян так важливий острів Зміїний.

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Одеса остров Змеиный
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