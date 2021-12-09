В Росії не виключають повторення Карибської кризи у відносинах з США

В Російській Федерації не виключають повторення Карибської кризи у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Водночас розраховують, що вдасться домовитись про нерозширення НАТО.

За словами заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова, якщо напруженість між країнами й надалі зростатиме - в майбутньому це може призвести до провалу дипломатії та зовнішньої політики.

"Ви знаєте, може до цього дійти цілком. Якщо, як кажуть, товариші з того боку не розуміють, і продовжуватиметься все так, як іде, ми цілком можемо, за логікою розвитку подій, раптом прокинутися і побачити себе в чомусь схожому. Це буде взагалі провал дипломатії, провал зовнішньої політики. Але ще час є спробувати домовитися на здоровій основі", - сказав він.

Рябков обурений тим, що низка країн Заходу реагує на дії Росії, як на дратівливий фактор, коли країна, нібито, захищає свої інтереси.

"Є група країн, яка вважає з причин, що не заслуговують на даний час окремого розбору, що Росія "занадто багато собі дозволяє". А "дозволяє" Росія (собі -ред.) тільки те, що вона надійним чином захищає свої інтереси, робить це комплексно, впевнено у своїх силах і перетворюється на такий дратівливий фактор, тому що раніше звичка була інша із західного боку про те, що таке Росія, як вона поводиться", - сказав він.

Що таке Карибська криза

Це період в історії відносин між СРСР й США, коли Радянський Союз таємно розмістив ядерні ракети на Кубі у 1962 році. Внаслідок цього обидві держави були максимально близькі до початку ядерної війни.

Водночас ця подія стала найвищою точкою холодної війни.

Вже 24 жовтня того ж року, тодішні лідери США й СРСР Джон Кеннеді та Микита Хрущов встигли домовитись (за декілька годин до можливого нападу США на Кубу) про взаємні поступки з обох сторін, а саме:

СРСР забирають ракети з Куби й пускають туди інспекторів ООН;

США демонтують свої ракети у Туреччини на наступні пів року.

Вже 5 серпня 1963 року у Москві було підписано Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.