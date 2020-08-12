У Ярославського заявили, що не знають суть претензій влади до інвесторів "Мотор Січі"

Фото: DCH (dch.ua)

У DCH заявляють, що об'єктивних підстав для проведення багаторічного розслідування - немає

DCH планує здійснювати стратегію розвитку "Мотор Cіч" спільно з китайськими партнерами. Також компанія підкреслює, що не знає, в чому полягають претензії держави до інвесторів "Мотор Cічі".

Про це йдеться у відповіді компанії на запит НВ.

"Що стосується операційної діяльності, то тут більшою мірою будуть задіяні ресурси DCH, оскільки наша група глибше інтегрована в українські реалії та має більше релевантного досвіду. Крім того, DCH буде мати право вето на ключові рішення щодо діяльності підприємства", - йдеться у відповіді.

Цільовими ринками для продукції "Мотор Січі" у Ярославського називають не тільки КНР, але й інші країни, за винятком РФ, КНДР і Ірану.

"Але на даному етапі про освоєння нових ринків ще рано говорити, повинні бути створені правові передумови для розвитку підприємства", - підкреслюють в DCH.

Крім того, в компанії додають, що за всі роки, упродовж яких китайських партнерів не допускають до підприємства, з боку держорганів з'являлися тільки абсурдні формулювання і сфабриковані справи, розгляд яких штучно затягувалося.

Як приклад прес-служба наводить вимогу СБУ у 2017 році заарештувати акції ПАТ "Мотор Cіч" під приводом того, що китайська сторона має намір перемістити активи і виробничі потужності акціонерного товариства за межі України, що призведе до його ліквідації і знищення.

"Як з цим звинуваченням поєднується той факт, що наші китайські партнери після придбання акцій інвестували в "Мотор Січ" не менше $ 100 млн. І чи може факт здійснення багатомільйонних інвестицій бути свідченням бажання зруйнувати, перенести, знищити підприємство?" - додаю в DCH.

Також у Ярославського заявляють, що розслідування триває стільки років просто тому, що немає об'єктивних підстав для його проведення.

На питання про збереження технологій "Мотор Січі" в DCH відповідають, що технології, про які йде мова, аж ніяк не передові.

"Так, це перевірені, надійні технології та двигуни, але не просунуті інноваційні рішення і ноу-хау, за якими полюють у світі. По-друге, технології не можна механічно перенести - вони нічого не значать без людей, їх знань і їх практики взаємодії в виробничому процесі. тобто у випадку з "Мотор Cіч" одночасно і передавати нічого, і передача, як така, принципово неможлива. Якщо говорити предметно, то наші китайські партнери уже обговорили питання технологій з Укроборонпромом, всі деталі неодноразово розглядалися, і повертатися до них в рамках цього інтерв'ю немає сенсу ", - відповіли в прес-службі DCH.

Водночас, як відзначає НВ, в DCH відмовилися коментувати обставини, при яких компанія Олександра Ярославського зацікавилася проектом, роль Джека Ма в цьому знайомстві, а також можливий вплив геополітики на ситуацію, що склалася навколо підприємства "Мотор Січ".

НВ також вдалося дізнатися, що Олександр Ярославський крім "Мотор Січі" зацікавлений і в придбанні Харківського авіазаводу.

"Нам знайомі існуючі на цьому підприємстві проблеми, і ми готові підключатися до процесу їх вирішення. Тим більше, що це питання вже обговорювалося з Укроборонпромом", - інформує прес-служба групи.

Нагадаємо, "Мотор Січ" - один з найбільших у світі виробників авіаційних і вертолітних двигунів. Тривалий час його одноосібно контролював екс-нардеп В'ячеслав Богуслаєв, який досі є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки. Лише в грудні минулого року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю, щоб врятувати "Мотор Січ".

Своєю чергою, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори підуть в міжнародний арбітраж, що завадить української інвестиційної привабливості і стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговим партнером.